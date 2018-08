Nella tarda serata di ieri, nell’ambito di un servizio antidroga nel popolare quartiere San Cristoforo, i militari hanno infattio notato due giovani in via Stella Polare che cedevano della droga ad un occasionale “cliente”. I due sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e 4 di marijuana oltre alla somma contante di 240 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nella circostanza, i militari hanno bloccato anche l’acquirente, un giovane di Enna, che ha opposto resistenza al controllo e per questo oltre ad essere stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze psicotrope è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti, gli arrestati sono stati ristretti, rispettivamente, il minorenne nel Centro di Prima Accoglienza di Catania di via Franchetti, mentre il 20enne nella propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.