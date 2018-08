Rimarranno in carcere quindi Salvatore Musumeci, il 39enne reo confesso, l’ex assessore di Sant’Alfio Giovanni Torrisi, 31 anni, Alfio Nucifora, 43 anni, Francesco Cavallaro, 28 anni, e Francesco Grasso, 35 anni. Non ha presentato ricorso al Riesame, invece, il 51enne Mariano Nucifora.e violenza e minaccia in concorso. Dovranno rispondere, inoltre, di detenzione e porto abusivo di armi Salvatore Musumeci, Alfio Nucifora e Francesco Cavallaro, e solo di porto abusivo di armi Giovanni Torrisi, Mariano Nucifora e Francesco Grasso, titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia. I giudici del Riesame non hanno ancora depositato le motivazioni del provvedimento ma il legale Enzo Iofrida, che difende Salvatore Musumeci, insieme all’avvocato Giuseppe Napoli, e Francesco Cavallaro, preannuncia il ricorso in Cassazione.Enzo Iofrida - non entro nel merito della vicenda. Ma siamo fiduciosi e attendiamo le motivazioni del Tribunale del Riesame. Posso anticipare sin d’ora che ricorrerò in Cassazione. Tra l’altro il 16 settembre la Cassazione dovrà pronunciarsi sul provvedimento del Tribunale della Libertà che a gennaio aveva rigettato la richiesta di riesame di Salvatore Musumeci, oggi imputato in concorso per altri reati”.Buda, in contrada Felicetto a Calatabiano, per compiere una vera e propria spedizione punitiva contro la vittima, accusata di aver rubato sei ovini ad uno degli indagati, Mariano Nucifora. Per l’avvocato Iofrida sarebbe stato un incidente a causare il decesso di Salvatore Buda. “Non ho mai creduto all’ipotesi dell’omicidio doloso – prosegue Enzo Iofrida - ed oggi, alla lettura delle dichiarazioni testimoniali agli atti, sono sempre più convinto che la fattispecie in esame sia un’ipotesi scolastica di omicidio commesso con colpa cosciente (incidente), quindi non certo dolo eventuale, addebitabile solo ad uno dei miei assistiti, Salvatore Musumeci”.