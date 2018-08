E' accaduto tutto nel breve volgere di pochi istanti. All'incirca alle 21.15 di un sabato sera che pareva dovesse essere come tanti altri.Ignoti, ad agire sarebbero stati almeno in due, hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di Concetto Ventimiglia che a quell'ora si trovava a Monte Po, popoloso e periferico quartiere di Catania. La vittima è stata colpita al collo da almeno un proiettile ed è stato immediatamente ricoverato al vecchio ospedale Garibaldi. Una corsa in ambulanza che alla fine ha certificato il fatto che l'uomo non sia in pericolo di morte: è questa la diagnosi. I colpi esplosi non hanno infatti intaccato le parti vitali.Concetto Ventimiglia è stato arrestato pochi mesi addietro mentre tentava di rubare, insieme a un complice, un ciclomotore all'interno dell'ospedale Garibaldi. Ventimiglia ha precedenti per rapina, ricettazione e violazione dei domiciliari.