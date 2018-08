. Può pure significare qualcosa ma a bocce ferme non vuol dire assolutamente nulla se non che i rossoazzurri hanno uno stimolo in più per fare bene. Per partire col piede giusto, insomma, riprendendo da dove si era chiusa la scorsa stagione: con il bel gioco e la grande combattività di un Catania da record. Tra i viola, possibile (se non addirittura probabile) assenza di Pizarro: non si tratta di un fatto da poco. C’è grande entusiasmo e convinzione nell’ambiente etneo. Questa mattina, intervenendo al programma radio di Ivan Zazzaroni (su Dee Jay), mister Maran ha ripetuto un concetto che dev’essere tatuato sulla pelle delle Cassandre di turno: “E’ vero, sono andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati altri altrettanto importanti. Gomez, Lodi e Marchese? Chi è arrivato non farà rimpiangere nessuno”. Un manifesto che finirà col segnare la stagione.Nel dettaglio: 16 settembre 2012/Fiorentina-Catania 2-0; 22 ottobre 2011/Fiorentina-Catania 2-2; 6 marzo 2011/Fiorentina-Catania 3-0.la Primavera (Girone C del massimo campionato nazionale) ha espugnato Bari con una suprema marcatura di Di Grazia. E chissà che non sia di buon auspicio per il battesimo dei ragazzi di Rolando Maran. Una curiosità: i pugliesi sono allenati in panchina dall’ex attaccante rossoazzurro Francesco Passiatore.st 3' Di GraziaVicino, Zinetti, Mercadante, Chiochia, D'Andria, Tamborrino (st 41' Marasciullo), Amoruso (st 10' Gjonaj), De Cresencio, Curci, Fedato, Mastrangelo (st 17' Del Bene). A disposizione: Ventrella, Lateano, Lenoci, Roccotelli. Allenatore: Passiatore.Ficara, De Matteis, Palumbo, Addamo, Bonaventura, Brugaletta, Caruso (st 30' Rossetti), Gallo, Donnarumma, Garufi (st 47' Livaja), Zekovic (st 2' Di Grazia). A disposizione: Costanzo, Capuano, Mozzicato, Vaccaro, Sessa, Compagno, Floridia. Allenatore: Pulvirenti.Di Ruberto di Nocera Inferiore.Mastrangelo, Zinetti, Fedato (B), Brugaletta (C).