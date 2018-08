Nella tarda mattinata di ieri, durante un servizio antidroga in viale Grimaldi, una pattuglia di militaru ha riconosciuto l'uomo mentre cedeva delle bustine ad occasionali avventori. Bloccato e perquisito l’uomo è stato trovato in possesso di 51 involucri, contenenti oltre 100 grammi di marijuana, e della somma contante di 40 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato ristretto nella propria abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.