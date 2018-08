Non usa mezzi termini Valentina Scialfa, l’assessore alla Scuola, alla Cittadinanza e responsabile e ai Diritti e Opportunità, commentando la morte di Angela Borromeo, scippata nel pieno centro della città e morta ieri dopo una lunga agonia in ospedale, in seguito al trauma riportato per essere stata scaraventata a terra.prosegue l'assessore, sin da subito vicina ai familiari – ma vuole anche lanciare un messaggio di fitta collaborazione con le Forze dell'ordine, necessaria per incrementare i controlli". Valentina Scialfa parla, dunque, di necessità di un'azione massiccia e incisiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, attraverso una maggiore presenza delle forze dell’ordine che, ognuno per la propria parte, contribuisca alla ripresa della città anche sul piano della sicurezza. “Noi, da parte nostra - aggiunge - stiamo potenziando la presenza dei Vigili urbani, ma è chiaro che per avere risultati serve un lavoro sinergico insieme a Questura e Prefettura, ognuno per le proprie competenze”.dall’assessore alla Polizia municipale e vicesindaco Marco Consoli che, oltre a esprimere solidarietà e stringersi al dolore della famiglia dell’anziana, sottolinea i grandi passi avanti di questi mesi proprio in materia di sicurezza.a LivesiciliaCatania – anche se dobbiamo fare i conti con la limitata dotazione organica, sempre insufficiente di fronte alle esigenze del territorio cittadino. Gi, grazie all’intervento del Questore – continua – sono ben visibili i frutti della stretta azione sinergica tra Municipale e Polizia, ad esempio, in centro storico. Certo – conclude – non è semplice programmare azioni su un territorio così vasto e problematico, ma la sicurezza rimane uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione Bianco”.