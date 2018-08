per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a San Giovanni La Punta nell’abitazione del 23enne rinvenendo e sequestrando due buste contenenti complessivamente 1 chilogrammo di marijuana (valore di mercato circa 10 mila euro), occultate all’interno della camera da letto, di cui una parte già suddivisa in dosi. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.