Ma incancellabile lo sarà solo sotto il profilo dei disservizi e delle bollette che hanno esasperato sino all’inverosimile i cittadini. Il risultato sinora è stato tutt’altro che lusinghiero: le strade restano invase da sacchi di spazzatura; le microdiscariche la fanno da padrona; la differenziata pur essendo scattata pare funzionare a singhiozzo. La Srr che abbraccia il Comune di Catania comprende anche altri 27 municipi dell’hinterland e della fascia pedemontana. Il consiglio di amministrazione è già stato eletto e ne fanno parte il presidente Massimo Rosso ed i sindaci Carmelo Galati (Sant’Agata li Battiati), Nino Borzì (Nicolosi), Mauro Mangano (Paternò) e Andrea Messina (San Giovanni La Punta). “E’ chiaro che per noi si tratta di una assoluta novità: non c’è una situazione pregressa e va costruito tutto ex novo - spiega Rosso -. Stiamo lavorando affrontando le diverse situazioni con le quali c’è da fare i conti”.“Anzitutto, c’è da muoversi su quelli che sono gli obblighi normativi. In questa prima fase c’è da affrontare un quadro che iniziale dettatoci dalla legge: del resto dal 30 settembre scompariranno gli Ambiti territoriali”.“Beh, queste sono questioni che in modo netto potremo affrontare solo dopo il 30 settembre, per l’appunto. Solo dopo quella data saremo in grado di verificare perbene quelli che saranno i nodi da affrontare: che, si badi, certamente ci sono, ma che devono essere affrontati attraverso quello che già ci dice la legge regionale”.“Difatti, sulla base della norma regionale, stiamo chiedendo ai Comuni di farci pervenire le loro intenzioni. Ovvero, se intendono procedere singolarmente oppure attraverso gli Aro (una sorte di consorzio tra municipi, ndr): è una scelta che i Comuni prenderanno sulla scorta della loro volontà”.“Io credo che questo si attenga più ad un aspetto logistico ed economico. Personalmente, ritengo che non esista una fattispecie ordinata che vada bene per tutti”.“Catania, credo proprio che manterrà la sua condizione attuale. Anche per ovvi motivi legati alla gestione ed alla popolazione”.“Francamente, questo dobbiamo ancora capirlo. Anche su questo argomento, potremo operare e farci un’idea solo quando entreremo pienamente nelle nostre funzioni. Siamo ancora in una fase programmatoria e propedeutica”.“Un fattore su tutti: il presupposto. Mentre gli Ato dovevano sostituirsi in toto al ciclo dei rifiuti e quindi mettere la gestione al primo posto, la Srr si riferisce, invece, più ad un ambito organizzativo e di controllo: più di indirizzo, ecco”.“E’ vero. Ora, però, i Comuni torneranno a gestire in prima persona la raccolta: la situazione è destinata a cambiare”.“Intanto, questa è una condizione necessaria visto tutto quello che si era creato negli anni scorsi. Una cosa importante messa in campo e che, adesso, dev’essere costruita in base alla normativa. Certo, poi va messo in pratica tutto. Anche le Ato all’inizio sembravano la soluzione al problema...”.“Loro sono concordi com me: dobbiamo muoverci per creare una collaborazione con i Comuni. Dobbiamo creare un ciclo dei rifiuti che possa essere funzionale da un punto di vista economico ed ambientale. Non si devono più commettere gli errori del passato”.“Io sono abituato ad accettare le sfide quando penso di vincerle: ed in questo caso sono pronto a accettarla”.