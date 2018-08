"Il nostro territorio, che già è molto difficile - spiega a LivesiciliaCatania - è completamente sguarnito di controlli. Specialmente nelle zone interne e nelle ore notturne, avvengono numerosi episodi di microcriminalità, che vanno dallo spaccio allo scippo - continua - per cui chiediamo di potenziare i controlli, non solo dei vigili urbani, ma anche delle altre forze dell'ordine".: "Occorre posizionare telecamere nelle zone strategiche - prosegue - ma soprattutto intervenire nelle zone degradate, cosa che presto, come municipalità, chiederemo formalmente all'amministrazione. Non è solo una questione di sicurezza - conclude - ma anche di immagine per un'intera città".ù"E' da tempoo che chiediamo non solo maggiore presenza di forze dell'ordine - spiega a LivesiciliaCatania - ma anche l presenza del poliziotto di quartiere che rappresenterebbe un buon deterrente per i reati predatori. In ogni caso - prosegue - occorre, e il sindaco lo ha già fatto presente al nuovo Prefetto, l'intervento di tutte le forze dell'ordine e controlli più frequenti per risolvere i problemi legati alla sicurezza del nostro territorio che, nonostante sia considerato residenziale, registra un aumento di criminalità".