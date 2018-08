Sulla strada di collegamento dei due paesi, viale Dei Fiori e via Casale dei Greci l'acqua ha oltrepassato i livelli di guardia, superando l'altezza anche dei marciapiedi. Nella zona bassa di Adrano e Biancavilla si sono allagati diversi garages e scantinati.Il problema è scaturito dal fatto che i canali per smaltire le acque piovane infatti non hanno retto alla quantità di pioggia che si è riversata nella zona bassa delle due città provocando gli allagamenti. Molte le strade dissestate: molte le buche presenti in alcune vie cittadine. Quando ha smesso di piovere, lentamente è tutto tornato alla normalità con l'amministrazione comunale pronta a ripristinare soprattutto i problemi inerenti la viabilità.