, nell’ambito del Riposto Summer Events, il cartellone estivo allestito dal comune marinaro. La commedia, ambientata in campagna, ruota attorno alle vicende di Nico Schillaci, detto Liolà, giovane bracciante, canterino e seduttore. Gli altri protagonisti sono: zio Simone, ricco “massaro” smanioso di diventare padre, per lasciare al figlio tutte le ricchezze accumulate in una vita di duro lavoro; Mita, la giovane moglie di quest’ultimo, umiliata e maltrattata perché non riesce a dargli l’erede tanto desiderato; Tuzza che, rimasta incinta di Liolà, propone allo zio Simone di assumersi la paternità del nascituro. Alla fine Simone riuscirà ad avere il tanto atteso figlio legittimo.La sicilianità pervade l’intera commedia, che rimane sostanzialmente fedele al copione originale. “Liolà è un opera diversa rispetto alle altre di Pirandello – spiega Francesca Le Mura Carbonaro, regista e interprete – E’ una commedia solare, uno spaccato di vita nostra, dove emerge la furbizia dei contadini. E’ stato davvero un piacere per me e per tutto il cast metterla in scena”. Nel cast della pièce, tra gli altri, anche Giambattista Galeano, Melo Ingegnosi, Claudia Morandi e Adele Nicotra.