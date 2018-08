hanno appreso con estrema sorpresa la notizia dell’avviso di conferimento di tre incarichi dirigenziali al Comune di Catania per ricoprire il ruolo di Capo di Gabinetto, di Ragioniere generale e di dirigente del Servizio Tutela e Gestione del Verde pubblico.il sindaco Enzo Bianco chiede ai cittadini di fare il massimo sforzo per contribuire alle finanze dell'amministrazione comunale, dall'altro decide di spendere due milioni di euro nei prossimi cinque anni per dei consulenti esterni che non verranno neanche scelti per concorso. La giustificazione del vice sindaco Marco Consoli, secondo il quale l' operazione é consentita dalla legge e dal piano di rientro é inaccettabile. Qui non é in discussione la correttezza formale del comportamento dell'amministrazione, ma la sua opportunità. Soprattutto perché questo avviene a pochi giorni di distanza dall'alto richiamo del sindaco al senso di responsabilità, in una situazione finanziaria così grave e con l'economia della città in ginocchio.professionalità che certamente sono presenti all'interno della macchina comunale. Forse il sindaco Bianco deve rispettare accordi presi in campagna elettorale, come già emerso durante la vicenda dell'assegnazione delle presidenze di Commissione? Forse quegli accordi con autorevoli esponenti del centro destra, da noi più volte denunciati in campagna elettorale, cominciano a dare i loro frutti?"