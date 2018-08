; diramano la seguente congiunta dichiarazione stampa.Se fino a giorno 5 agosto vi era la giustificazione che a seguito dell'introduzione del nuovo sistema le procedure erano bloccate, oggi il perdurare del ritardo è dovuto a colpe che vanno ricercate nell'amministrazione regionale. Nei giorni scorsi sia la direzione regionale che quella provinciale dell'Ispettorato avevano assicurato di aver trasmesso gli ordinativi di pagamento in banca e che nei primi giorni di questa settimana i lavoratori avrebbero percepito le spettanze.Tale giustificazione non può essere accettata anche perché non si possono fare trascorrere ben 20 giorni per scoprire un banale errore e causare non pochi danni ai lavoratori.Per tale motivo vanno condannati e sanzionati i responsabili di questi fatti., unitariamente, si appella all’Assessore al Bilancio affinché si adoperi e dia le giuste disposizioni per ammodernare i sistemi inerenti i pagamenti e non solo questi, affinché non si tornino a verificare tali assurdi errori. I sindacarti nei prossimi giorni si adopereranno per fare chiarezza sull'accaduto e reclamare i dovuti provvedimenti anche per evitare che in futuro possano ancora accadere simili situazioni. Rivendichiamo che tale errore venga corretto in queste ore e che nella giornata di lunedì si possano effettuare i relativi bonifici.”