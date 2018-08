L'annuncio ufficiale è stato dato direttamente dalla società ligure attraverso il suo sito web. Ecco la nota:“Lo Spezia Calcio rende noto di aver acquisito dal Calcio Catania le prestazioni sportive del calciatore Andrea Catellani con la formula della compartecipazione. Catellani, attaccante classe ’88, è nativo di Reggio Emilia dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, prima nelle giovanili, poi esordendo, giovanissimo, nel calcio professionistico nel 2005-06. Tre anni in quarta serie, una promozione conquistata con la maglia della sua città poi il doppio salto in Cadetteria dove per due stagioni, dal 2008 al 2010 veste la maglia del Modena. Viene dunque acquistato dal Catania e girato ancora in Emilia, stavolta al Sassuolo. Nel 2011.12 esordisce in A con la maglia degli etnei, contro il Siena, segna il suo primo gol in massima serie, al Parma, e si trasferisce in prestito ancora al Sassuolo; lo scorso anno si è reso protagonista della cavalcata vittoriosa con la truppa di mister Di Francesco che ha conquistato la promozione in A (in B gioca 135 partite, condite da 26 gol). Già da questa mattina a disposizione di mister Stroppa, vestirà la maglia numero 24. Ad Andrea giunga il più caloroso benvenuto da tutto il popolo bianco”.