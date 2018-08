Il presunto autore, che é stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di incendio doloso aggravato, non avrebbe sopportato il fatto che la donna avesse allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo In quel momento nell'abitazione c'erano la donna, i suoi tre figli, uno dei quali minorenne, e il suo compagno, che aveva deciso di trascorrere lì la notte, dormendo nel tinello.Quest'ultimo, svegliatosi per il rumore causato dalla rottura del vetro della finestra, si é accorto dell'incendio, ha strappato le tende ed é riuscito a spegnere le fiamme, rimanendo pero ustionato. Il trambusto ha svegliato la donna, che ha avvertito i carabinieri, che hanno bloccato l'ex marito nella sua abitazione di Riposto. Sui suoi vestiti sono state trovate tracce di liquido infiammabile. (ANSA).