Il bambino è stato trasportato d'urgenza in ambulanza nel pronto soccorso di Ragusa: presentava ustioni di secondo grado nel 20/25 per cento del corpo e i medici hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso nel centro gravi ustionati di Catania dell'ospedale "Cannizzaro". Padre e madre si trovano in ospedale. Non sono vacanze fortunate quest'anno per Luca Cordero di Montezemolo: alla vigilia di Ferragosto lo skipper del suo yacht si è schiacciato due dita della mano destra, mentre abbassava la scaletta di poppa, durante la navigazione al largo di Stromboli.Il bambino ha riportato ustioni di primo e secondo grado, provocate dall'acqua calda rovesciatasi da una pentola, che interessano l'emitorace sinistro, il braccio sinistro e una piccola parte del dorso, per circa il 10% della superficie corporea. Si tratta, quindi, di ustioni di lieve entità e su un'area limitata. Come spiega il prof. Giorgio Stracuzzi, direttore del Centro Grandi Ustioni dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, da domani saranno praticate le prime medicazioni volte alla guarigione delle lesioni; i tempi del ricovero sono da verificare, ma comunque saranno contenuti nell'arco di alcuni giorni.