In un cancello in ferro avevano creato due sportelletti da cui avveniva il contatto e lo scambio dello stupefacente. Idea che doveva servire a minare la sorveglianza delle forze dell'ordine, ma i carabinieri di Piazza Dante non solo hanno notato gli strani movimenti in Via Vinciguerra, ma hanno preso alle spalle i due pusher facendo irruzione dal retro del palazzo del rione San Cristoforo.Al primo sono stati concessi i domiciliari, mentre il secondo è detenuto nel centro di prima accoglienza di via Franchetti in attesa della decisione del magistrato.. Inoltre sono stati trovati 350 euro in contanti ritenuto guadagno dell'attività di spaccio, ma anche un servizio di video sorveglianza. I due romeni, infatti, avevano collocato davanti all'ingresso una telecamera per tenere sotto controllo il cancello del take way della droga.