, vicino al Viale Grimaldi, in una zona dove erano presenti alcuni giovani a bordo di auto e scooter. Uno dei due arrestati era nascosto dietro un muretto e quando si è accorto della presenza della pattuglia ha avvertito un suo compagno.Dalla ricostruzione è emerso che il 27enne fungeva da palo e controllava l'attività di spaccio a cui collaborava il quindicenne. La polizia ha sequestrato 53 dosi di cocaina e 3 dosi di marijuana, oltre alla somma di 650 euro, che si trovavano all'interno di una borsa a tracolla addosso al minorenne. Sciacca è ai domiciliari, mentre il complice è detenuto nel centro di prima accoglienza per minori di Via Franchetti.