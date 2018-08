. "Le assunzioni in ruolo – commenta Pippo Denaro, segretario generale della Cisl Scuola etnea – sono una risposta parziale, soprattutto per le necessità della scuola siciliana e catanese. Ora però occorre un nuovo piano triennale, per coprire con contratti a tempo indeterminato tutti i posti di cui la scuola ha bisogno per funzionare".Il beneficio che ne deriva riguarda in generale il sistema scolastico, che della stabilità ha bisogno per programmare e gestire al meglio la sua organizzazione del lavoro, e il tessuto sociale, educativo ed economico del territorio, con ritorno positivo per tante famiglie di lavoratori e per quelle che affidano i propri figli alla scuola per la formazione e la crescita culturale e civile".Purtroppo, il ritardo con cui è stata data l’autorizzazione ha provocato troppi ritardi ingiustificabili". Assieme alla necessità di un piano triennale di immissioni in ruolo, l’impegno della Cisl Scuola continua anche con un preciso obiettivo costituito dalle assunzioni del personale ATA. "È un’area professionale indispensabile al funzionamento della scuola – spiega Denaro – che viene penalizzata in modo ingiustificato".. "Sono posti da consolidare a tutti gli effetti – afferma il segretario della Cisl Scuola catanese - in quanto rispondono a un fabbisogno ampiamente certificato, con caratteristiche di stabilità se non addirittura di crescita. Se ne prenda finalmente atto e si assumano le decisioni conseguenti, nell’interesse dei lavoratori ma soprattutto per riaffermare l’integrazione e l’inclusione come fattori essenziali di qualità e valore della nostra scuola".