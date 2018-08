sono entrambi accusati di detenzione illegale di armi clandestine e munizioni nonché di detenzione a fini di spaccio di marijuana. A carico di Alfio D’Antoni, inoltre, anche del reato di coltivazione di marijuana.Nel quadro dei servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Librino, sono stati anche controllati diversi pregiudicati sottoposti a misure restrittive: tra questi, proprio il 38enne, sottoposto agli arresti domiciliari. Giunti nei pressi della sua abitazione, i poliziotti hanno notato che lo stesso, accortosi della loro presenza, aveva buttato dal balcone alcune cartucce da fucile, otto di esse prontamente recuperate.Nel corso del controllo, è poi arrivato - ignaro della presenza degli agenti - anche il ventenne Rosario Pace: addosso gli sono state trovate 4 cartucce per pistola calibro 45. Ed ancora, su un ballatoio posto sotto il balcone dell’abitazione, occultati all’interno di due sacchetti, è stato trovato altro munizionamento e, in un sottotetto, sono stati rinvenuti un fucile con canne mozzate caricato con due cartucce dello stesso tipo di quelle già trovate; una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa con relativo munizionamento; una pistola semiautomatica calibro 45 con matricola abrasa con relativo munizionamento e 42 involucri in carta stagnola contenenti marijuana dal peso complessivo di circa 70 grammi.Le ricerche sono state poi estese anche al sottotetto dello stabile attiguo, dove abita Rosario Pace: qui è stato trovato un contenitore con all’interno circa 100 cartucce per pistola. Nel corso dell’operazione è anche stata sequestrata la somma di tremila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.