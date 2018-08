sequestrata un mese fa dalla Capitaneria di Porto, per difformità rispetto al progetto. Sotto accusa la scaletta d'ingresso al mare, le docce e i lampioncini che disturbavano la navigazione.. Non ci saranno cambiamenti, l'ingresso e la fruizione delle docce rimangono a titolo gratuito. Abbiamo presentato tutti i nuovi incartamenti e un nuovo collaudo, il tutto a nostre spese. Siamo pronti a ricominciare già da stasera grande festa. Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicino, e che insieme a noi hanno atteso questo momento".Già da stasera, il solarium riprenderà la normale attività e domani sera torneranno i weekend in musica, con la cover band "Battistology". Si riaccende l'estate per gli acesi che hanno già invaso di messaggi il profilo Facebook del solarium, in attesa di poter tornare ad usufruire dell'unico solarium della frazione a mare di Acireale.