Dopo il successo del “Paraninfo” con Manlio Dovì, torna l’appuntamento con la rassegna teatrale inserita nel cartellone estivo “Riposto Summer Events”, organizzato dal primo cittadino di Riposto Enzo Caragliano e dall’assessore al Turismo e allo Spettacolo Gianfranco Pappalardo Fiumara. Al centro della brillante commedia di Faele e Romano, il desiderio irrefrenabile di una famiglia di apparire più ricca e più snob di quello che è. La forma che prevale sulla sostanza, l’esteriorità che troppo spesso ha la meglio sull’essenza.un’agguerrita competizione con i vicini di casa. Una commedia attuale in un momento di crisi come quello che vive oggi l’Italia. Mentre la famiglia dirimpettaia sperpera al di sopra delle proprie possibilità, la nostra famiglia è costretta, invece, a fingere benessere. La facciata sociale diventa più importante di una sana e bella vita familiare quotidiana. Il culmine di tale farsa è una finta gita a Capri, per inscenare la quale la famiglia si vede costretta a rimanere chiusa in casa a luglio per l’intero fine settimana. Senza dimenticare un’antenna televisiva messa in bella mostra senza possedere un televisore, finte lezioni di equitazione e quadri giganti con antenati inventati. Ma durante la gita a Capri, un ladro subentra nella trama complicando tutto.doti artistiche e dalla maestria di uno tra i più grandi interpreti del teatro siciliano, Tuccio Musumeci. Sul paco anche Vitalba Andrea, Olivia Spigarelli, Riccardo Maria Tarci, Elisabetta Alma, Valentina Ferrante, Evelyn Famà e Claudio Musumeci.