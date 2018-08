Il maldestro ladro, infatti, non si è reso conto che la via Sorace, adiacente al Comando Provinciale della Guardia di Finanza etnea, era inquadrata dalle telecamere di video sorveglianza, cosa che ha permesso ai militari in servizio presso la caserma “Majorana”, di notare i movimenti sospetti del giovane e di coglierlo in flagranza di reato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentato furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.