La delibera di giunta nel procedere alla ripartizione della somma iscritta a bilancio e prevista dal regolamento comunale ha tenuto conto della popolazione scolastica di ciascun istituto che in totale conta ben 5.908 alunni.dello Stato e della Regione, il comune è riuscito ad aumentare il contributo complessivo che passa da 62 a 65 mila euro. “Si tratta di un piccolo segnale – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Santo Mancuso – ma importante in un momento come questo. Abbiamo voluto sottolineare che la scuola pubblica va sostenuta anche nei momenti di difficoltà e se qualche sforzo deve essere fatto a beneficiarne debbono essere i nostri alunni".Leonardo Sciascia che potrà contare su un contributo di 13.992 euro al quale fa seguito l’istituto Aristide Gabelli con 13.233 euro. I restanti importi andranno così ripartiti: € 10.846 alla scuola Padre Pio, € 10.395 all’istituto Pitagora, € 8.392 all’istituto Leonardo Da Vinci ed infine 7.590 alla scuola Don Milani.