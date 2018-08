Un piano criminale "sui generis" quello di Davide D'Angelo, 40 anni, fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania che lo hanno arrestato proprio mentre tentava di rubare la benzina dal camion in Contrada Torre Allegra. Le accuse per il siracusano sono di evasione, furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e arnesi da scasso.La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato per direttissima.