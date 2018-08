Mario è originario di Maletto, il paese più alto della provincia di Catania. I suoi genitori, alla fine degli anni 30, emigrarono verso Roma, in cerca di lavoro, in quei tempi a Maletto l'unica fonte di reddito era l'agricoltura, e la famiglia Schilirò, scontenta del basso tenore di vita che c'era allora nei piccoli centri agricoli, andò verso la capitale dove in poco tempo trovarono lavoro e sistemazione.per imparare il contrabbasso, ma poi continua a suonare la chitarra in varie band, portando avanti diversi progetti. Poi l'incontro con Toto Torquati, che lo porta a suonare con grandi artisti italiani, tra cui Cocciante, Baglioni, Patty Pravo, Barbarossa, Rettore, e soprattutto Antonello Venditti, con cui collabora alla registrazione di diversi album.che cercava musicisti per la sua band. Passa il provino e da allora entra stabilmente a suonare con Zucchero, e con grandi musicisti che duettano con lui, tra cui Pavarotti, B.B. King, Eric Clapton, Paul Young, Noà. Da allora è un punto fermo delle band di Zucchero, ma le sue origini sono sempre "Sicule". Incontriamo Mario in uno dei pochi momenti liberi lasciati dal tour mondiale di Zucchero.I ricordi di un bambino che in estate veniva in Sicilia, in ferie, e ricordo ancora i giochi tra bambini, che a quei tempi non erano computer e play station, ma molti giochi in strada, fatti con nulla.No, purtroppo il tipo di lavoro che faccio mi porta spesso in giro per il mondo, ed è difficile tornare nei luoghi dell'infanzia. Da piccolo mi portavano i miei che avevano tutti i parenti lì, ma ormai a me è rimasto solo qualche amico e pochi parenti, è però sempre un emozione per me tornare in Sicilia, una terra a cui sono particolarmente legato dalle origini e anche dai miei trascorsi d'infanzia.Inizia suonando in varie band, nei garages e nei vari locali in cui allora si suonava rigorosamente "Live", poi l'incontro con Toto Torquati che mi ha spalancato le porte per lavorare con grandi artisti. Infine nel 1994 l'inconto con Zucchero e l'avvio di una collaborazione ormai ventennale.E' una Fender Stratocaster, uno strumento ormai divenuto un cult per i chitarristi, ho un modello del 63' , anche altri modelli e anche due modelli della Gibson, altra marca leggendaria per le chitarre.Fino alla fine dell'anno sarò nel World Tour di Zucchero, poi vedremo, spero a breve di potere incidere alcuni miei brani con la chitarra che ho pronti da anni. Ho una band che suona con me da diversi anni, e ogni tanto ci dilettiamo in giro. Poi spero di poter trascorrere un periodo di vacanze in Sicilia, nella terra dei miei genitori.Di studiare, solo studiando seriamente ed applicandosi possono venire fuori buoni risultati. E poi ascoltare ottima musica che aiuta a raffinare l'orecchio. Purtroppo il mondo della musica è un mondo in cui in pochi riescono veramente a sfondare, molti partono ma pochi arrivano, ma non bisogna mai disperare, e continuare a studiare ed ad impegnarsi per migliorare sempre.