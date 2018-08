La fiera sotto la pioggia

Un grido si leva a Piazza Carlo Alberto: è uno dei coraggiosi venditori ambulanti che questa mattina nonostante il violento nubifragio ha allestito come ogni mattina la sua bancarella di frutta. L'arte dell'arrangiarsi ha permesso ad alcuni di lavorare ugualmente: lunghi teli di plastica per proteggere la merce dalla intemperie, impermeabile e al via un'altra giornata di affari.Un mercato sotto la pioggia, e tra i pochi banchi si riconosceva anche qualche turista curioso che acquistava qualche pesca e una bell'anguria. Sotto l'imponente chiesa tutto vuoto, le zone infatti dedicate all'abbigliamento, alle scarpe e agli accessori erano deserte. Il temporale estivo e l'eco dei tuoni hanno fatto desistere i venditori che si sono concessi un giorno di ferie forzate.quando la pioggia è diventata meno intensa si sono armati di buona volontà e si sono messi in moto. Una volta pronto il banco: il tradizionale grido per attirare i compratori. In tempi di crisi (forse) non ci si può permettere di farsi spaventare da qualche nuvolone grigio e dai fulmini.