Protagonista è Giuseppe Uccellatore, di 28 anni, arrestato nel 2011 dai carabinieri della compagnia di Randazzo per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, al quale, trascorso un periodo di detenzione in carcere, il 31 luglio scorso la Corte d'Appello aveva concesso gli arresti domiciliari nella cooperativa sociale. L'amministrazione comunale del paese etneo in un primo momento aveva autorizzato il ricovero dell'uomo nella struttura ma, il 14 agosto scorso scorso, alla richiesta da parte della comunità dell'impegno di spesa, ha dichiarato di non essere in grado di assumersi l'onere della retta del suo ricovero nella comunità.al mio rientro. Comunque il Comune soldi non ne ha. Da tre anni non organizziamo nessuna manifestazione proprio perche' non abbiamo assolutamente soldi''. Questo quanto affermato dal sindaco di Bronte, Pino Firrarello, a commento della vicenda. ''Come possono succedere queste cose? Dovete chiederlo allo Stato - ha concluso - che ci ha dato il 35 per cento in meno negli ultimi due anni e alla Regione, che e' stata piu' benevola, che ci ha dato il 20 per cento in meno. Percio' i soldi dove dobbiamo prenderli?''.