Il 19 agosto 2013 il Maggiore Mario Invincibile, dopo tre anni di permanenza nella città calatina, durante i quali il Reparto ha conseguito importanti risultati nel campo della polizia economico finanziaria e della polizia giudiziaria, ha ceduto il comando del Reparto al Capitano Michele Solazzo, per intraprendere un nuovo importante incarico al Nucleo di Polizia Tributaria di Rimini. Il Capitano Solazzo, 29 anni originario di Bisaccia (AV), giunge da Genova, dove ha retto negli ultimi due anni il Nucleo Operativo del I Gruppo. Nella precedente esperienza operativa, con il grado di Tenente, il giovane Ufficiale ha comandato la Tenenza della Guardia di Finanza di Fossano (CN).Reparto, il Maggiore Invincibile ha ringraziato i propri collaboratori per gli ottimi risultati conseguiti in ogni settore di intervento, augurando al neo arrivato Cap. Solazzo un futuro ricco di soddisfazioni.