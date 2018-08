La violenta perturbazione che ha interessato il messinese regalando spettacolari e spaventose tempeste di fulmini si è spostata a sud ed ha colpito la provincia etnea. Un violento temporale ha messo questa mattina ko la circolazione cittadina. A Pedara, questa mattina alle 10.30 un fulmine ha colpito in pieno l'antenna di un'abitazione disabitata. Al civico 23 di Viale Alcide De Gasperi sono arrivati i Vigili del Fuoco che non hanno rilevato alcun incendio, ma solo danni strutturali e all'impianto elettrico.La protezione civile comunale di Catania ha monitorato la situazione minuto per minuto.con "precipitazioni - si legge nella nota - a prevalente carattere di rovescio o temporale, con rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".A Catania si registrano 31 mm millimetri di pioggia nel centro storico, ma ad Ognina sono caduti 40mm. Non migliore la situazione in provincia con 39mm a Pedara e 26mm a San Giovanni La Punta.A causa delle avverse condizioni meteo che hanno riguardato Catania in mattinata, in un primo momento sono stati dirottati sull’aeroporto di Palermo due voli, uno diretto a Pisa e l'altro a Roma Fiumicino. La Sac comunica che, superate le avverse condizioni meteo, i suindicati voli sono già rientrati a Catania Fontanarossa. Ma rimane l'allerta.Diversi gli interventi da parte dei Vigili dl Fuoco, in particolare a causa di qualche strada allagata e di alcune infiltrazioni d'acqua che hanno danneggiato quadri elettrici e provocato corto circuiti.Necessario l'intervento anche dei Vigili urbani: numerosi tombini sono saltati in diverse strade del centro, da via Renato Imbriani a via Passo Gravina, da via Brancati a Corso Italia, provocando alcuni rallentamenti e qualche danno alle automobili. Alcune strade, in particolare della zona Est della città, si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. La zona più colpita è il lungomare nel tratto tra Viale Africa e Piazza Europa con tantissimi disagi alla viabilità.. I più colpiti sembrano i paesi etnei: allagamenti si sono registrati in particolare a Gravina, Belpasso, Mascalucia e Pedara; città dove un fulmine ha colpito una casa.Gli ambulanti della Fiera di Piazza Carlo Alberto hanno avuto non poche difficoltà per l'allestimento delle bancarelle.A Catania è tornato l'incubo allagamenti, nella memoria non è ancora scomparso il ricordo del torrente in piena che diventò via Etnea lo scorso febbraio.della città dove il pericolo allagamenti è sempre in agguato.(frazione di Aci Castello) è stata avvistata una tromba d'aria. Pochi secondo, ma abbastanza per essere immortalata dall'obiettivo di un residente della zona. Lo scatto è stato immediatamente postato sui social network e sta facendo il giro della rete.Continua l'allerta meteo su tutto il versante della costa catanese e siracusana anche se il maltempo è in diminuzione. Il sistema temporelasco auto-rigenerante che ha interessato stamattina tutto il versante jonico etneo per oltre 2 ore adesso si sta spostando verso ovest. Le condizioni meteo sono in peggioramento verso il centro della Sicilia dove si prevedono intensi rovesci e temporali a carattere sparso, a partire da inizio pomeriggio di oggi fino alla giornata di domani 21. Non si escludono ancora temporali di forte intensità, sul catanese con possibili grandinate e raffiche intense.