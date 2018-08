A tre giorni da quello scatto, la sensazione è che la discussione sia andata verso una decisione che finirà con l’accontentare entrambe le parti. Biagianti è richiesto dal Livorno e subito dopo la prima di campionato, proprio ad un passo dalla chiusura del calciomercato, la trattativa potrebbe subire l’accelerazione definitiva. Il 29enne centrocampista etneo mira a giocare con frequenza: cosa che mister Maran, oggi, non può certo garantirgli. Tuttavia, il Catania non lo darà via a cuor leggero: lui, che dal gennaio del 2007 veste la maglia rossoazzurra. Trattativa in evoluzione. Staremo a vedere.“Tutti i residenti nella Regione Sicilia possono acquistare un titolo in qualsiasi settore dello Stadio solo se possessori di Tessera del Tifoso emessa secondo le direttive di Legge.La vendita del Settore Ospiti è vietata ai residenti nella Regione Sicilia, sono esenti da tale prescrizione i possessori di Tessera del Tifoso emessa secondo le direttive di legge, i tagliandi saranno acquistabili a partire da Lunedì 19 Agosto 2013 ore 14:30 presso i Punti vendita TicketOne abilitati sul circuito nazionale, fino alle ore 19:00 di Domenica 25 Agosto 2013. SARA’ PERTANTO GARANTITO L’ACCESSO ALLO STADIO SOLO DIETRO ESIBIZIONE DEL BIGLIETTO D’INGRESSO,DELLA TESSERA DEL TIFOSO E DAL DOCUMENTO D’IDENTITA’”.