Questa volta, però i militari hanno agito nell'ambito di un'attivita' investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, su decreto emesso dal Gip, ed hanno sequestrato una casa protetta. Per il sequestro di Misterbianco e del quartiere Nesima di Catania i Nas avevano effettuato dei controlli su disposizione del Ministero della salute.di eta' compresa fra i 65 e i 95 anni, non autosufficienti ed affetti da varie patologie (morbo di alzheimer, diabete), era priva dei requisiti organizzativi e funzionali. I carabinieri hanno potuto verificare che mancavano per l'assistenza alcune figure professionali (quali i fisioterapisti), ed inoltre il personale preposto era insufficiente e inadeguato: nei turni pomeridiani e notturni non erano presenti infermieri.Gli anziani hanno riportato lesioni conseguenti a cadute. Intanto i 28 pazienti sono stati trasferiti in altre strutture assistenziali.