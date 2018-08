A partire dalle 18, prendera' il via l'evento, che mira a uno scambio tra il territorio, i migranti ospiti del Cara di Mineo e gli ospiti degli Sprar (sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) presenti nel calatino. In diversi punti del paese saranno presenti mostre fotografiche, ma ci sara' anche un'esposizione di "pupi" siciliani, la proiezione di documentari di artisti locali, la degustazione di prodotti etnici, con artisti di strada, spettacoli di magia per i piu' piccoli, e poi visita di musei, fino a concludere in piazza Buglio con il gruppo musicale "Ipercussonici" e la discoteca aperta con musiche e balli dal mondo.