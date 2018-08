E' questa l'atmosfera che si respira a casa di Ettore De Luca, l'assicuratore di Catania scomparso dal sei agosto scorso. La compagna Giovannella Urso e i figli sono disperati. "Vorrei solo sapere che sta bene - continua a ripetere a LiveSiciliaCatania - non importa se ha deciso di lasciarmi, io sono forte e so affrontare ogni cosa, supererò anche questo ostacolo".. "Quello è stato l'unico segnale - racconta Giovanella Urso - questa mattina sono stata dai carabinieri per sapere se c'erano novità sulle ricerche, ma è tutto fermo. I militari avevano anche chiesto una copia dei filmati dell'istituto di credito davanti al Parco Falcone, ma proprio quel giorno il sistema di video sorveglianza era guasto".Una nuova porta sbattuta in faccia alla speranza. Ma Giovannella Urso non si arrende e stringendosi ai suoi figli richiede a chiunque avesse informazione di qualsiasi tipo di chiamare