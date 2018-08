Due pusher, lei S.,G di 49 anni, lui P. G di 29, sono finiti in manette per detenzione di droga e spaccio di stupefacenti in concorso. Nella tarda serata di ieri, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel popoloso quartiere di Librino, i militari hanno infatti notato un giovane in viale Grimaldi che stava cedendo alcuni involucri ad occasionali clienti, ricevendone in cambio del denaro.in un palazzo del Viale. Alcuni militari hanno inseguito il giovane all’interno dello stabile fino ad un appartamento situato al settimo piano, mentre gli altri rimasti in strada hanno assistito al tentativo di una donna di disfarsi di un sacco di plastica dal balcone dello stesso alloggio dove aveva cercato rifugio il 29enne. La donna si è infatti sporta dal terrazzino con il sacco di nylon nelle mani ma è stata invitata dai militari a desistere dal gesto che avrebbe solo aggravato la sua posizione. Quest’ultima ha quindi abbandonato il suo proposito ed è rientrata in casa convincendo il giovane pusher ad aprire la porta ai Carabinieri.una parte già suddivisa in dosi pronte per lo smercio al “minuto”, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati sono stati ristretti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.