, mentre stavano tentando il furto di uno scooter Honda Sh sono stati beccati dalla polizia che però sono riusciti ad acciuffarli solo dopo un rocambolesco inseguimento.come detto, di rubare una moto in Via Villini a Mare, zona particolarmente affollata di bagnanti in questo periodo dell'anno. I due giovani appena si sono accorti della presenza dei poliziotti sono scappati: hanno tentato la fuga scavalgando la ringhiera di recinzione di una scuola. Uno dei due non è riuscito nell'impresa ed è caduto; la polizia lo ha infatti prontamente bloccato. Il secondo è stato fermato poco distante dalla zona da una pattuglia delle Volanti arrivata a supporto.i due sono stati condotti al Cannizzaro dove sono stati medicati per le ferite riportate alle mani mentre scavalcavano la ringhiera. Uno dei due è stato anche ricoverato e sottoposto a un piccolo intervento chirurgico.