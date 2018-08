Stamattina, la conferenza dei capigruppo riunita per avviare il lavoro propedeutico alla composizione delle 12 Commissioni consiliari permanenti, ha affrontato, infatti, l'aspetto tecnico prima ancora di quello "politico", rimandato alla nuova conferenza, convocata per mercoledì prossimo.LivesiciliaCatania Alessandro Porto, capogruppo di "Con Bianco per Catania" - anche perchè è stata la prima riunione. Abbiamo stabilito o criteri e le proporzioni del numero di consiglieri per ogni commissione, e mercoledì, con molta probabilità, scegleremo i presidenti".come evidenziato da Porto. "Come maggioranza - aggiunge il capogruppo -faremo una proposta di condivisione dell'oneroso lavoro che spetterà all'intero Consiglio". a differenza del passato, dunque, molte più presidenze potrebberoandare a consiglieri esponenti della coalizione di centrodestra. "Vogliamo portare avanti l'idea di condivisione del lavoro e delle responsabilità - conclude Porto - che, riteniamo fondamentale per affrontare questo momento così difficile per la città".