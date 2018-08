L'incendio è avvenuto intorno all'una di notte e subito sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento randazzese che nonostante vari tentativi, hanno potuto salvare ben poco dell'autopompa: le fiamme avevano, infatti, già danneggiato il veicolo. Da quanto appreso, il camion era fermo e inutilizzato da tempo, e privo delle batterie, inoltre, era vicino ad altri mezzi della stessa ditta, funzionanti e costosi ma che non sono stati toccati. Le indagini si stanno sviluppando in varie direzioni, prima per accertare se l'incendio sia doloso o meno, e poi per cercare di capire, qualora fosse doloso, chi e perchè si sia reso protagonista del gesto. Il grosso automezzo è, come detto, d una ditta di Randazzo: un'impresa conosciuta da tutti come seria e laboriosa: l'incendio di sabato notte, resta ancora un mistero.