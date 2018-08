La scorsa notte, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga i carabinieri hanno notato in via Lucania, nel piazzale antistante l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, uno scooter con a bordo due persone avvicinarsi ad un uomo che cedeva loro un involucro ricevendone in cambio delle banconote. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il pusher bloccandolo prima di un tentativo di fuga, mentre i due acquirenti sono riusciti a dileguarsi.contenenti cocaina e la somma di euro 15. Il 37enne si trova, adesso, agli arresti domiciliari.