E' accaduto a Maletto, in un appartamento al primo piano del centro, dove una signora ottantenne che vive da sola intorno alle 14 è caduta in casa, e non ha più avuto la forza di rialzarsi. Un pomeriggio, la sera e parte della notte passati sul pavimento senza riuscire ad avvisare nessuno. Poi, ieri attorno alle 5, la signora è riuscita ad avvicinarsi al telefono e a chiamare il figlio residente all'estero cercando aiuto. Il figlio ha subito chiamato i Vigili del Fuoco, che grazie ad una squadra del distaccamento di Maletto, giunti sul posto sono saliti con le scale, aperto una porta, ed appena entrati hanno trovato la signora a terra ma in buone condizioni. Subito è stato chiamata l'ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata all'ospedale di Bronte, dove sembra siano state riscontrate delle fratture ad un braccio e un trauma alla faccia. Tutto sommato è finita bene per la signora che ha avuto la forza di arrivare al telefono, dopo 15 ore di agonia e di digiuno.