Mister Maran, in una cornice a Torre del Grifo colorata interamente di rossoazzurro, dispone le due formazioni predisponendo due tempi da 30 minuti l'uno, salvo poi sorprendere un pò tutti con una appendice da 20 minuti nella quale finisce poi col mescolare le carte: "sparpagliando" titolari e riserve. Il match si conclude con un perentorio 4-2 a favore della formazione A e con Bergessio e Leto (due reti a testa, e che reti!) in grande spolvero. Segnano anche Castro e Donnarumma ed al di là della cronaca dei tre tempi, va detto che gli etnei hanno dimostrato di esserci. Insomma, ad una settimana dall'inizio del campionato la squadra c'è. Sugli scudi pure le prestazioni di pezzi da novanta come Barrientos e Castro, con la difesa che si è dimostrata essere duttile e attenta. Insomma, i segnali sono positivi in vista dei primi 180 minuti di campionato che vedranno i rossoazzurri di scena prima a Firenze contro l'ex di turno, Vincenzo Montella, e poi in casa al Massimino contro l'Inter. Per la cronaca, oggi solo applausi all'indirizzo di Maxi Lopez.