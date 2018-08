Prima che la fondamentale struttura della stazione, cui si rivolgono ogni giorno centinaia di persone indigenti, infatti, una serie di riunioni serrate tra rappresentanti dell'ammministrazione e quelli delle associazioni, è stata studiata una soluzione "tampone" per permettere agli utenti dell'Help Center di trovare pasti e bevande ogni giorno, in uno dei mesi più caldi e difficili dell'anno. "Il servizio risponde a quello che avevamo previsto - spiega l'assessore all'Armonia sociale, Fiorentino Trojano - e siamo riusciti, grazie alla Caritas e alle altre associazioni, a dare risposte e servizi agli indigenti di Catania".alcuni volontari che da tempo si occupano di assistenza ai senza fissa dimora e agli indigenti, che hanno giudicato inopportuna la chiusura del centro della Caritas in un mese così problematico come quello di agosto. "La soluzione trovata è una soluzione di comodo che purtroppo non risolve proprio nulla - afferma Gabriella Virgillito, responsabile della televisione di strada Telestrada. Il vero problema - aggiunge - è l'ver stabilito la chiusura nel mese di agosto, particolarmente difficile per chi non ha casa, di un servizio essenziale e finanziato con i soldi dell'8Xmille. Una decisione strana - conclude - dal momento che, in tutte le altre città, i servizi per gli indigenti vengono, al contrario, incrementati".