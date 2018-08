(queste le iniziali dell’uomo), 56enne, incensurato, per lesioni personali. Ad allertare i militari è stata la moglie del 56enne che ha segnalato una lite tra il marito e il figlio 28enne per motivi verosimilmente da ricondurre a problemi economici. Intervenuto sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo che poco prima con un coltello da cucina aveva colpito il figlio al braccio ed al torace, probabilmente in preda ad una crisi di nervi dovuta all’alterco. Il giovane dopo le prime cure è stato ricoverato all’Ospedale di Acireale con una prognosi di giorni 20 per le ferite subite. Il 56enne è stato denunciato ed è ora in attesa di giudizio.