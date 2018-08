I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gravina hanno infatti arrestato in flagranza Z.S., 50enne incensurato di Mascalucia, per minaccia aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari sono intervenuti in seguito alla denuncia del padre dell'uomo che ha chiamato il 112. Giunti nell'appartamento dell’anziano genitore, i militari hanno affrontato il 50enne che brandiva il coltello per evitare l’arresto e, dopo una breve colluttazione, lo hanno disarmato e arrestato trasferendolo nel carcere di Piazza Lanza.