Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Guardia costiera etnea e dalla Marina Militare. I migranti, probabilmente provenienti dall'Egitto, dovevano raggiungere il porto di Catania a bordo della nave ‘Bettiga' della Marina militare ma, come confermato dalla Guardia Costiera, verranno trasferiti a Reggio Calabria Sono in maggioranza uomini, ma tra di loro ci sono anche 16 donne e cinque bambini.17 persone, tra cui una donna, sono invece stati trasportati a Lampedusa perche’ avevano bisogno di cure mediche.della Guardia costiera che era in pattugliamento nel Canale di Sicilia e che ha localizzato il natante e chiesto il concorso delle Motovedette della Capitaneria di Porto di stanza a Lampedusa che hanno aiutato nelle operazioni di trasbordo.