Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri della Stazione di Belpasso, intervenuti dopo che una telefonata anonima aveva segnalato che, in via 4^ retta levante, ignoti avevano esploso alcuni colpi di fucile contro due cani randagi uccidendone uno.fossero stati esplosi i colpi arrestando l'anziano nella cui abitazione, in seguito a perquisizione, i Carabinieri hanno trovato alcune armi regolarmente detenute, il fucile ad aria compressa con cui era stato ammazzato il cane, 2 dispositivi silenziatori da innestare sulla canna di una carabina calibro 22 e circa 2000 munizioni oltre il limite consentito. Le armi e le munizioni sono state sequestrate in via cautelare. L’Autorità Giudiziaria ha rimesso in libertà l'uomo dopo aver convalidato l’arresto, in attesa di giudizio.