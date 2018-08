CATANIA - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza il pregiudicato catanese Filippo Marco Storniolo, 23enne, per evasione, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Nella mattinata di ieri, i militari hanno individuato e bloccato lo Storniolo durante un servizio di pattuglia in viale Kennedy. L’uomo, che aveva l’obbligo di rimanere a casa perché condannato ad un periodo di detenzione domiciliare, era invece alla guida di un’autovettura nella quale sono stati sequestrati un’ascia, un coltello a serramanico e due centraline elettroniche solitamente utilizzate dai ladri d’auto per la decodifica dei sistemi antifurto.