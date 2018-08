La prima alle ore 01.04,59 di magnitudo 4.1 della scala Richter, ad una profondità di 10,4 Km, e con epicentro a Gioiosa Marea (ME), la seconda alle ore 01; 06,51, di magnitudo 4,2 della scala Richter, ad una profondità di 10,4 Km con epicentro nel mare antistante Barcellona Pozzo di Gotto (ME)., Bronte, Maniace e Randazzo, dove la gente si è riversata in strada, sentendo tremare tutto. A Randazzo, dove era in corso la festa di Ferragosto, in molti hanno sentito le due scosse, durate varie secondi, e subito hanno pensato che fosse dovuto all’Etna. Molte persone hanno lasciato casa e si sono trasferite in macchina per passare la notte fuori. Solo dopo aver saputo che le scosse non erano dovute all’Etna, ma erano avvenute sulla costa settentrionale, in molti si sono un po’ “tranquillizzati” rientrando a casa.che non riusciva a raggiungere il piano basso della propria abitzione, ma la Protezione civile non segnala alcun danno. Resta comunque alto il livello di all’erta tra la gente, preoccupata dell’arrivo di altre scosse.