Si tratta di Massimo Puglisi, classe 1958, arrestato dal personale delle Volanti dopo una segnalazione al “113” in cui veniva denunciato che, al secondo piano di un appartamento in piazza Aldo Moro, un uomo stava soffocando con un sacchetto di plastica un'anziana donna e che la donna era caduta per terra.ha raccontato di aver trovato la madre in terra dopo una caduta dal letto nel corso della notte, ma le condizioni dell'anziana, riversa per terra vicino la finestra, dolorante e con il respiro affannoso, hanno spinto gli agenti a chiamare il 118 e a fermare Puglisi.