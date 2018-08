Il 22enne è stato notato dai militari, intorno all’1 e 30, mentre si aggirava con fare sospetto all’interno di una discoteca del comune rivierasco. Sottoposto ad un primo controllo, il giovane ha mostrato subito segni di nervosismo, talmente evidenti da spingere i carabinieri a compiere una perquisizione personale. Sono così stati rinvenuti circa venti grammi di marijuana ed una dose di cocaina, pronti per essere venduti. La droga è stata sequestrata e con essa anche la somma in contante di 125 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. A quel punto è scattato l’arresto.dei carabinieri di Giardini Naxos, in attesa di rito direttissimo.